Кто пробился в финал чемпионата Казахстана по настольному теннису

Фото: НОК РК

По информации Национального олимпийского комитета РК, Санжар Жубанов из Алматы и карагандинка Арай Ашкеева впервые в своей спортивной биографии завоевали медали в одиночном разряде. Они стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана по настольному теннису.

Мужчины:

3 место - Санжар Жубанов (Алматы);

3 место - Искандер Харки (Жамбылская область).

Финал, 15 января

Алан Курмангалиев (Караганда) - Айдос Кенжигулов (Алматы).

Женщины:

3 место - Арай Ашкеева (Караганда);

3 место - Анель Бахыт (Алматы).

Финал, 15 января

Зауреш Акашева (Караганда) - Сарвиноз Миркадирова (Алматы).