Кто пробился в финал чемпионата Казахстана по настольному теннису
125
Определились финалисты и обладатели бронзовых медалей чемпионата Казахстана по настольному теннису, сообщает Kazpravda.kz
По информации Национального олимпийского комитета РК, Санжар Жубанов из Алматы и карагандинка Арай Ашкеева впервые в своей спортивной биографии завоевали медали в одиночном разряде. Они стали бронзовыми призерами чемпионата Казахстана по настольному теннису.
Мужчины:
3 место - Санжар Жубанов (Алматы);
3 место - Искандер Харки (Жамбылская область).
Финал, 15 января
Алан Курмангалиев (Караганда) - Айдос Кенжигулов (Алматы).
Женщины:
3 место - Арай Ашкеева (Караганда);
3 место - Анель Бахыт (Алматы).
Финал, 15 января
Зауреш Акашева (Караганда) - Сарвиноз Миркадирова (Алматы).