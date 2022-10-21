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Международное сотрудничество , Правительство

Алихан Смаилов призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в госзакупках

Находясь в Ереване с рабочим визитом, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В мероприятии также приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель Правительства России Михаил Мишустин, а также представители государств-наблюдателей ЕАЭС премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и посол Республики Куба Хулио Антонио Гармендия Пенья.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что активная работа в рамках ЕАЭС позволяет последовательно и системно решать задачи по расширению взаимной торговли и промышленной кооперации, развитию транспортной логистики и другие насущные вопросы населения и бизнеса.

По его словам, несмотря на внешние вызовы, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 8 месяцев текущего года превысила $17 млрд, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же с момента создания объединения Казахстан увеличил экспорт обработанной продукции в страны Союза на 64%, при этом номенклатура со временем расширяется в пользу готовых товаров.

Вместе с тем премьер-министр заострил внимание на необходимости решить вопрос функционирования национальных режимов в государственных закупках стран-участниц ЕАЭС.

«Технические и технологические требования, местное содержание, даже географические ограничения – это далеко не полный перечень барьеров, с которыми сталкиваются предприятия при попытках участвовать в госзакупках стран-партнеров», – отметил Алихан Смаилов. 

Он добавил, что еще в 2020 году были приняты единые Правила, предусматривающие общие требования к производству товаров, однако меньше чем за 2 года они неоднократно изменялись и дополнялись. По мнению Алихана Смаилова, это связано с тем, что в обход Правил зачастую устанавливаются дополнительные требования.

«Думаю, что надо в целом скорректировать принципы функционирования национального режима в государственных закупках», – сказал он. 

Премьер-министр также призвал страны ЕАЭС ускорить работу по введению единых форм паспорта транспортного средства и организации систем электронных паспортов, а также актуализировать техрегламенты, которые непосредственно влияют на эффективность общего рынка Союза.

«Формируя единую базу техрегламентов, мы преследовали цель свободного обращения товаров, соответствующих требованиям безопасности. Вместе с тем имеющиеся пробелы регулирования процесса выдачи сертификатов предоставляют возможность ввоза товаров на основе фиктивных сертификатов», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В этой связи, отметил он, по инициативе Казахстана был принят План мероприятий, направленных на борьбу с «серыми» сертификатами.

«Уверен, что только совместные усилия и реальные действия каждой из сторон позволят нам преодолеть текущие вызовы и добиться дальнейшего развития Евразийского экономического союза», – заключил Алихан Смаилов.

В рамках рабочего визита в Ереван премьер-министр также принял участие в совместной встрече глав правительств стран ЕАЭС с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

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