Алихан Смаилов встретился с главой Башкортостана

Международное сотрудничество, Правительство
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Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов встретился с главой Республики Башкортостан Российской Федерации Радием Хабировым, прибывшим в Астану с делегацией, передает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба правительства

В ходе встречи обсуждены меры по укреплению промышленной кооперации между регионами Казахстана и Башкортостаном, а также вопросы взаимодействия в области сельского хозяйства, логистики, образования и туризма в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российского сотрудничества.

Глава правительства отметил, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Казахстана. Об этом свидетельствует внушительный объем товарооборота, который в 2022 году достиг $27 млрд с 10-процентным ростом. За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля также показала хорошие результаты и составила почти $24 млрд.

- Весомый вклад в развитие казахстанско-российских торговых отношений вносит Республика Башкортостан. За отмеченный период товарооборот с нашими регионами превысил $350 млн. При этом у нас есть большой потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономических связей, — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также выразил уверенность, что проводимые в Астане бизнес-форум и заседание рабочей группы по сотрудничеству придадут значительный импульс двустороннему взаимодействию. 

Со своей стороны глава Башкортостана обозначил интерес в дальнейшем углублении промышленной кооперации и развитии торговых отношений. 

— Экономическое сотрудничество наших предприятий растет. Мы прекрасно понимаем, что потенциал только начинает реализовываться. Я полагаю, что в ближайшие годы нашей общей задачей является дальнейшее увеличение товарооборота. Все необходимые предпосылки для этого есть, — сказал Радий Хабиров. 

#Алихан Смаилов #глава Башкортостана #Радий Хабиров

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