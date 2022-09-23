Алимханулы узнал соперника и дату следующего боя за титул WBO

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы проведет первую защиту пояса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

«Непобежденный уроженец Казахстана и англичанин Дензел Бентли договорились встретиться в 12-раундовом главном событии ESPN+, которое будет транслироваться 12 ноября в Лас-Вегасе», — пишет Boxingscene.com.

Отмечается, что Бентли занимает 14-е место среди претендентов на звание чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 160 фунтов, но Алимханулы в настоящее время не обязан проводить обязательную защиту пояса WBO, который он выиграл, разгромив англичанина Дэнни Дигнума во втором раунде их боя 21 мая на Resorts World, Лас Вегас.

Алимханулы заменил Оскара Вальдеса в качестве хедлайнера Top Rank на шоу 12 ноября. Мексиканец Вальдес (30-1, 23 КО), бывший чемпион WBO в полулегком весе и WBO среди юниоров в легком весе, был вынужден отложить свое возвращение на ринг до января из-за недавней травмы, не связанной с боксом, из-за которой он не мог тренироваться.

29-летний Алимханулы (12-0, 8 КО) выиграл временный титул WBO, нокаутировав Дигнума (14-1-1, 8 КО) четыре месяца назад. С тех пор промежуточный тег был удален из чемпионства Алимханулы, потому что бывший чемпион WBO в 160 фунтах Деметриус Андраде решил подняться до предела суперсреднего веса в 168 фунтов вместо того, чтобы сражаться с Алимханулы следующим.