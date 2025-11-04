Председатель правления Экспортно-кредитного агентства Казахстана рассказал «Казахстанской правде», почему агросектор стал приоритетным направлением, какие инструменты получают экспортеры и какие планы агентство ставит до конца года.

Агропромышленный комплекс Казахстана выходит на новые рубежи. По объемам и разнообразию продукции он все активнее заявляет о себе на внешних рынках. Экспортно-кредитное агентство (дочерняя организация холдинга «Байтерек») играет здесь ключевую роль – от страхования экспортных рисков до опосредованного финансирования по ставке не более 12,6%. О том, как работают эти инструменты, какие регионы и компании уже воспользовались поддержкой, а также о планах до конца года, рассказал председатель правления ЭКА Аллен Чайжунусов.

Мы встретились с председателем правления в офисе Агентства. На фоне послания Президента о приоритете аграрного экспорта разговор быстро перешел от общих тезисов к конкретике: какие сектора и какие проекты сейчас действительно способствуют продвижению несырьевого экспорта, какие риски есть у аграрного направления и как институт поддержки помогает бизнесу выходить на внешние рынки.

- В Послании говорится о необходимости придерживаться «четкого плана аграрного экспорта». Почему именно агробизнес в фокусе? – спрашиваю я.

«Агропромышленный комплекс сочетает в себе две задачи одновременно», – отвечает глава Агентства. - С одной стороны, АПК прежде всего отвечает за продовольственную безопасность. С другой – это приоритет по добавленной стоимости, которая формирует валютную выручку и новые рабочие места. Полностью исключить импортозависимость сложно одномоментно – есть климатические и сезонные ограничения, экономика специализации мирового рынка. При этом, главная задача - обеспечить продуктовую безопасность страны, за счет увеличения объемов переработки, а также важно сохранить объемы экспорта».

В портфеле Агентства агро- и пищепром уверенно растут: общий объём поддержки АПК и пищевой промышленности — 187.7 млрд тг, это порядка 29% портфеля. Из них свыше 102 млрд тг были направлены на масложировую отрасль для обеспечения форвардных закупок и поддержки аграриев, поддержка по животноводству составила 26.9 млрд тг.

Приоритет – диверсификация и глубокая переработка

«…Надо наращивать темпы диверсификации экономики. В приоритете – производство продукции глубокой переработки, конкурентоспособной на отечественном и международном рынках», – говорится в Послании Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Эти задачи отражены в стратегических направлениях Экспортно-кредитного агентства, которое расширяет портфель проектов в несырьевых отраслях.

За 10 месяцев этого года поддержку оказали 110 экспортерам, среди них 18 новых проектов: ТОО Balabi Textil, ТОО Alem-BT, ТОО Format Mach Company, ТОО Жигалма, ТОО Astyq grain, ТОО Stroi Construction, ТОО ZTOWN Development, ТОО RIZA GLOBAL и другие. Все компании относятся к сектору малого и среднего бизнеса. Есть также и те, которые представляют продукцию высокого передела. Необходимо отметить, что доля МСБ в количестве поддержанных проектов достигла 72%.

Особое внимание уделяется агропредприятиям, работающим в сфере животноводства и глубокой переработки. В портфеле ЭКА имеются такие проекты, как ТОО Прима Кус (строительство птицекомплекса замкнутого цикла), ТОО Nurym Group (завод по производству гранулированных комбикормов), ТОО Turkestan Agro.kz (проект орошаемого земледелия), ТОО Шин-Лайн (завод по производству мороженого), ТОО Терра и ТОО Терра Акжайык (приобретение кормов и КРС, для последующего экспорта мяса). Эти предприятия способствуют созданию цепочки добавленной стоимости и укреплению экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны.

Инструменты поддержки

«Наибольший спрос — на предэкспортное финансирование под конкретные экспортные контракты: со ставкой до 12,6% годовых через банки второго уровня. Кроме того, предоставляются инструменты страхования аванса и отсрочки платежей, а также снижения основных рисков для экспортеров. Показательным примером предэкспортного финансирования стало соглашение между ЭКА, Банком развития Казахстана и рядом ведущих предприятий масложировой отрасли, в рамках которого было профинансировано проведение форвардных закупок аграрного сырья. В итоге у клиента «полный цикл»: финансирование + страховая защита сделки», - объясняет Чайжунусов.

В настоящее время Агентством оказана поддержка отечественным производителям на сумму более 550 млрд тенге, а общий объем до конца года превысит 600 млрд тенге.

Какие страны чаще всего покупают казахстанскую продукцию при поддержке ЭКА? В первую очередь это наши соседи: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия. Одновременно наращиваем поставки в ОАЭ, Китай и ряд стран Европы. Такая «короткая» и «дальняя» дуга одновременно расширяет воронку сделок и диверсифицирует страновые риски.

Важно отметить, еще одно преимущество для экспортеров - Агентство запустило личный кабинет экспортера – онлайн-платформу, предназначенную для подачи цифровых заявок и согласования условий договоров отечественными экспортерами. Платформа работает по принципу «единого окна» и интегрирована с порталом поддержки бизнеса Bgov и контакт-центром холдинга «Байтерек». Она также предоставляет возможность экспортерам взаимодействовать в режиме онлайн с закрепленным менеджером Агентства.

Сегодня Экспортно-кредитное агентство Казахстана выстраивает системную модель поддержки отечественного экспорта. В центре этой работы – доверие бизнеса и готовность государства идти навстречу предпринимателю.