Фото: СЦК

Аким Алматинской области Марат Султангазиев рассказал на площадке СЦК о значительных экономических успехах региона за прошедший год и поделился планами на будущее, передает Kazpravda.kz

По его словам, ключевая задача — выполнение поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленного на обеспечение шестипроцентного роста экономики.

За 11 месяцев текущего года регион добился краткосрочного экономического индикатора на уровне 109,1%, что свидетельствует о стабильной динамике развития ключевых отраслей.

Марат Султангазиев отметил, что промышленное производство в области выросло на 6,9%, что значительно превышает среднереспубликанский показатель в 2,7%. Это позволило региону занять пятое место в стране. Существенный рост наблюдается и в других секторах: торговля увеличилась на 13,2%, строительство — на 20,6%, транспортные услуги — на 21%.



Фото: Пресс-служба акимата Алматинской области

Особое внимание аким уделил экспортному потенциалу. Сегодня Алматинская область экспортирует продукцию в 63 страны мира, при этом 90% экспорта составляют переработанные товары. Объем экспортных поставок за год увеличился с 565 до 581 миллиона долларов.

Кроме того, Алматинская область привлекла 780 миллиардов тенге инвестиций. Рост составил 22,5%.

Султангазиев подчеркнул, что инвестирование стало ключевым фактором экономического развития региона. В 2024 году в экономику области было вложено более 780 миллиардов тенге, что на 22,5% больше по сравнению с прошлым годом, в то время как среднереспубликанский рост составил всего 3,1%.

«Особое внимание уделяется крупным проектам вдоль БАКАДа, включая строительство завода по производству чипсов Lay's на 200 млн долларов, создание складов класса «А» Focus Logistics и Озон на 151 млн долларов, а также проект логистического комплекса от «Строитель-98» на 100 млн долларов. Важно отметить, что значительные инвестиции поступают от международных компаний, таких как корейская KT&G, которая вложит 204 млн долларов в производство табачных изделий» , – расссказал спикер.

Кроме того, в рамках Национального проекта «Алтын Таға» будет построен завод по производству железобетонных изделий, что позволит создать 1200 рабочих мест и привлечь 120 млн долларов США.

