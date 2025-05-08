2GIS поможет проложить маршрут до нужного места и сопроводит инструкцией на одном из языков встроенного переводчика

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

В Алматы представлен проект «Алматының тарихи жады», который реализуется городским управлением культуры для сохранения исторической памяти и популяризации сакральных объектов на территории мегаполиса, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Презентация касалась обновленной информации о памятниках археологии, архитектуры, монументального искусства, размещенной на популярном сервисе 2GIS.

Большая работа в рамках проекта была проделана для размещения актуальной информации о местах захоронения выдающихся казахстанцев, в том числе героев Великой Отечественной войны. Они покоятся на Центральном кладбище и кладбищах «Кенсай-1» и «Кенсай-2».

Благодаря сведениям о локации их могил, надгробий и памятников в мобильном приложении теперь каждый желающий может не только найти эти объекты на карте, но и узнать личную историю выдающихся гражданин города и страны. 2GIS поможет проложить маршрут до нужного места и сопроводит инструкцией на одном из языков встроенного переводчика, в том числе казахском.

На кладбищах «Кенсай-1» и «Центральное» покоятся легендарные казахские воины Бауыржан Момышулы, Рахымжан Кошкарбаев, Сагадат Нурмагамбетов, Касым Кайсенов, Талгат Бегельдинов, Николай Терёхин, Сергей Луганский, а также деятели науки, культуры, искусства, политические и общественные деятели Мухтар Ауэзов, Каныш Сатпаев, Жумабай Шаяхметов, Ахмет Жубанов, Куляш Байсеитова, Касым Аманжолов.

Проект «Алматының тарихи жады» имеет значение для укрепления памяти о событиях национальной истории и сохранения имен личностей, сыгравших важную роль в становлении страны.