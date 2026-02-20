Экспортные возможности алматинской продукции оценили в Минторговли

Потребительский рынок
82
Дана Аменова
специальный корреспондент

Минторговли намерено увеличить экспорт готовой продукции Алматы и Алматинской области на 1,5 млрд долларов США к 2030 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: пресс-служба Минторговли

Перед Казахстаном стоит задача увеличить экспорт готовой продукции и укрепить позиции отечественных производителей на внешних рынках.

В данном контексте планируется увеличить экспорт готовой продукции Алматы и Алматинской области на 1,5 млрд долларов США к 2030 году. Это стало ключевой темой круглого стола, посвященного экспортному потенциалу Алматы и Алматинской области.

В мероприятии приняли участие министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, заместитель акима города Алматы Олжас Смагулов, представители местных исполнительных органов, квазигосударственного сектора и бизнеса.

Сегодня алматинская агломерация объединяет почти 4 миллиона человек и более 35 процентов всех субъектов малого и среднего бизнеса страны. Это крупнейший финансовый, предпринимательский и логистический центр Казахстана. 

По итогам 2025 года внешний товарооборот Алматы достиг 33,6 млрд долларов США и вырос на 5,2 процента. Экспорт составил 6 млрд долларов. Несмотря на положительную динамику, темпы роста экспорта все еще отстают от реального экономического потенциала города.

При этом устойчивый рост поставок в Китай, страны Центральной Азии, Европу и СНГ подтверждает высокий спрос на продукцию региона и открывает возможности для масштабирования казахстанских брендов на внешних рынках.

Алматинская область демонстрирует более высокую динамику. Товарооборот региона увеличился на 15,6 процента и достиг 4,2 млрд долларов США. Экспорт вырос на 28 процентов и превысил отметку в 1,1 млрд долларов. 

«Дополнительным направлением роста становится экспорт услуг. Алматы уже является лидером страны по постановкам деловых и  IT-услуг за рубеж. Их объем превышает 300 млн долларов США. Интеллектуальная собственность, цифровые решения, консалтинг, финансы, реклама и аналитика становится новыми драйверами несырьевого экспорта и формируют основу для развития экономики знаний и креативных индустрий», – отметил Арман Шаккалиев.     

Импульс экспортной активности обеспечивает электронная коммерция. На Алматы приходится более половины всего объема онлайн-продаж страны. Это около 3 трлн тенге. По сути, это готовая инфраструктура для выхода малого и среднего бизнеса на внешние рынки. Она позволяет значительно снизить транзакционные издержки и ускорить интеграцию отечественных компаний в глобальные цепочки поставок.

По оценкам Минторговли, совокупный экспортный потенциал алматинской агломерации составляет около 1,5 млрд долларов США. Основная часть приходится на продукцию с высокой добавленной стоимостью.

#Алматы #товары #Минторговли #рынки #позиции

