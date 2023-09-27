"Алматы марафон": какие дороги будут перекрыты 30 сентября - 1 октября

В связи с проведением «Алматы марафон» 1 октября с 7:00 до 13:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций соревнований. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Фото: Kazpravda.kz

Так, с 6:00 час. 30 сентября до 18:00 час. 1 октября по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения. Это связано с тем, что старт и финиш марафона будут находиться на площади Республики.

30 сентября с 6:00 до 1 октября 18:00 будет перекрыто движение по ул. Сатпаева (от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева)

1 октября будет перекрыто движение по следующим направлениям:

- с 7:00 до 10:40 - пр. Назарбаева (от Сатпаева до Аль-Фараби)

Альтернативный проезд по пр. Достык в оба направления.

- с 7:00 до 11:10 - пр. Аль-Фараби (от Назарбаева до Шашкина)

Южная сторона открыта для движения а/т

Альтернативный проезд в восточном направлении по пр. Абая.

- с 7:00 до 13:30 - пр. Аль-Фараби (от Шашкина до Саина)

Южная сторона открыта для движения а/т

Альтернативный проезд в восточном направлении по пр. Абая.

- с 7:00 до 13:00 - ул. Саина (от Аль-Фараби до Абая)

Западная сторона открыта для движения а/т

Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Бауыржана Момышулы.

- с 7:00 до 13:30 - пр. Абая (от Саина до Байтурсынова)

Северная сторона открыта для движения а/т

Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. Аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра.

- с 7:00 до 14:00 - ул. Байтурсынова (от Абая до Сатпаева)

Альтернативный проезд по ул. Байзакова.

- с 7:00 до 13:30 - ул. Сатпаева (от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан)

Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по ул. Курмангазы.

- с 7:00 до 10:35 - ул. Сатпаева (от ул. Байзакова до ул. Байтурсынова)

Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по ул. Курмангазы.

- с 7:00 до 10:35 - ул. Шашкина (от пр. Аль-Фараби до ул. Тимирязева)

Альтернативный проезд по ул. Маркова.

- с 7:00 до 10:35 - ул. Тимирязева (от ул. Шашкина до ул. Байзакова)

Альтернативный проезд в западном направлении по пр. Абая, в восточном направлении по пр. Аль-Фараби.

- с 7:00 до 10:35 - ул. Байзакова (от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева)

Альтернативный проезд в северном направлении по ул. Ауэзова, в южном направлении по ул. Манаса.

Рекомендуемый маршрут для проезда к площади Республики на автотранспорте:

1. По ул. Желтоксан на юг до ул. Сатпаева

2. По ул. Сатпаева на запад до ул. Назарбаева

3. По пр. Назарбаева на юг до ул. Сатпаева

4. По южной стороне пр. Аль-Фараби до Нурлы-Тау и пройти пешком до площади Республики

5. По пр. Абая на запад до ул. Желтоксан

6. По ул. Шевченко и Курмангазы до ул. Желтоксан

7. На метро до станции «Абай».