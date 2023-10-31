Алматы примет лидеров мировой стрельбы

Алматы получил право провести Кубок Азии по стендовой стрельбе с 20 по 30 сентября 2024 года, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба КФСС РК

Стоит отметить, что это не первое соревнование международного уровня по данному виду спорта в РК. В стране неоднократно проводился чемпионат Азии по стендовой стрельбе, в 2023 году был проведен рейтинговый Кубок мира, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 42 стран мира.

Генеральный секретарь Казахстанской Федерации спортивной стрельбы, член исполкома Азиатской конфедерации спортивной стрельбы, заслуженный тренер РК по стендовой стрельбе Олег Почивалов отмечает, что Казахстан пользуется большим уважением в мире стрелкового спорта благодаря результатам, которые показывают спортсмены на международных соревнованиях. На Азиатских играх в Ханчжоу казахстанская команда по пулевой и стендовой стрельбе выиграла 10 медалей, кроме того, Ислам Сатпаев уже имеет лицензию для участия в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.

По его словам, несмотря на дороговизну экипировки и инвентаря, спортсмены занимаются бесплатно на основе помощи от государства.

"Такая поддержка неслучайна, ведь стрелковый спорт является третьим после плавания и легкой атлетики по разыгрываемым медалям. Кроме того, мы гордимся отсутствием допинга, объективным судейством и тренерско-преподавательским потенциалом, это позволяет говорить о том, что стрельба — один из флагманов казахстанского спорта", - говорит Олег Почивалов.

Он подчеркнул, что стрельбой никогда не поздно начинать заниматься. Есть немало примеров, когда спортсмены в возрасте 60 лет становились призерами Олимпийских игр и чемпионами мира. Тем не менее, в казахстанской федерации взяли курс на омоложение состава.

"Детишек набираем с 12 лет, но все зависит от индивидуальных особенностей организма (реакция, объём, индивидуальные особенности). Задача тренеров — провести массовый набор и на уровне спецклассов найти тот самый алмаз, который после огранки станет бриллиантом на долгие годы", - добавил генсек федерации.

На сегодня стрелковые виды спорта развиваются в 12 регионах Казахстана: городах Астана, Шымкент, Алматы, Павлодар, Караганда, Рудный, Уральск, Тараз, Атырау, Алматинской и Кызылординской области.

Также, в рамках послания президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, в котором глава государства отметил необходимость обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения, открылись детско-юношеские спортивные школы и специализированные классы для юного поколения по стендовой и пулевой стрельбе в городах Шымкент, Алматы, Астана.