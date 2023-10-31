Алматы примет лидеров мировой стрельбы

Спорт
115
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Алматы получил право провести Кубок Азии по стендовой стрельбе с 20 по 30 сентября 2024 года, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба КФСС РК

Стоит отметить, что это не первое соревнование международного уровня по данному виду спорта в РК. В стране неоднократно проводился чемпионат Азии по стендовой стрельбе, в 2023 году был проведен рейтинговый Кубок мира, в котором приняли участие более 500 спортсменов из 42 стран мира.

Генеральный секретарь Казахстанской Федерации спортивной стрельбы, член исполкома Азиатской конфедерации спортивной стрельбы, заслуженный тренер РК по стендовой стрельбе Олег Почивалов отмечает, что Казахстан пользуется большим уважением в мире стрелкового спорта благодаря результатам, которые показывают спортсмены на международных соревнованиях. На Азиатских играх в Ханчжоу казахстанская команда по пулевой и стендовой стрельбе выиграла 10 медалей, кроме того, Ислам Сатпаев уже имеет лицензию для участия в летних Олимпийских играх - 2024 в Париже.

По его словам, несмотря на дороговизну экипировки и инвентаря, спортсмены занимаются бесплатно на основе помощи от государства.

"Такая поддержка неслучайна, ведь стрелковый спорт является третьим после плавания и легкой атлетики по разыгрываемым медалям. Кроме того, мы гордимся отсутствием допинга, объективным судейством и тренерско-преподавательским потенциалом, это позволяет говорить о том, что стрельба — один из флагманов казахстанского спорта", - говорит Олег Почивалов.

Он подчеркнул, что стрельбой никогда не поздно начинать заниматься. Есть немало примеров, когда спортсмены в возрасте 60 лет становились призерами Олимпийских игр и чемпионами мира. Тем не менее, в казахстанской федерации взяли курс на омоложение состава.

"Детишек набираем с 12 лет, но все зависит от индивидуальных особенностей организма (реакция, объём, индивидуальные особенности). Задача тренеров — провести массовый набор и на уровне спецклассов найти тот самый алмаз, который после огранки станет бриллиантом на долгие годы", - добавил генсек федерации.

На сегодня стрелковые виды спорта развиваются в 12 регионах Казахстана: городах Астана, Шымкент, Алматы, Павлодар, Караганда, Рудный, Уральск, Тараз, Атырау, Алматинской и Кызылординской области.

Также, в рамках послания президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, в котором глава государства отметил необходимость обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения, открылись детско-юношеские спортивные школы и специализированные классы для юного поколения по стендовой и пулевой стрельбе в городах Шымкент, Алматы, Астана.

#Алматы #чемпионат #стрельба #федерация

Популярное

Все
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
«Хумо» побеждает, а «Барыс»...
Это наша борьба
О призерах и неудачниках
В поисках новых смыслов
Там, где ходит розовый фламинго
Цех по выпуску рыбной муки открылся в Кызылординской области
Нехватка врачей в Акмолинской области снизилась в этом году
На перекрестке интересов
Карьер или парк?
Нет границ для творчества
Судьба языка – судьба страны
В мире мудрых слов
Большой потенциал
Поймаем энергию ветра
ТРУДности трудоустройства
Мотивация для учителей
Под прикрытием
Плодитесь и размножайтесь!
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
Те, кто стоял у истоков
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Женское дело
Как сберечь «золотую» курицу?
Большая радость для малых сел
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Культ плова
Министра обороны Китая сняли с должности
Казахстан улучшил положение в рейтинге ФИФА
В Астане на новом мосту Тауелсиздик приступили к испытаниям
Коронавирус: проблемы, поиски, решения
Высокая оценка
Было тяжело, но мы выстояли
По труду и награда
Творчество во имя мира и согласия
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске

Читайте также

Назван лучший футбольный клуб 2023 года
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
О призерах и неудачниках
Это наша борьба

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]