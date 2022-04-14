Советником генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК назначен общественный деятель Алпамыс Шаримов, сообщает Kazpravda.kz.

Алпамыс Оскенбайулы Шарипов родился в 1991 году 10 июля в селе Аралтобе Сырымского района Западно-Казахстанской области.

В 2009 году поступил на грант по специальности «Культурно-досуговая работа» факультета Культуры и искусств Западно-Казахстанского университета им. М.Утемисулы.

В 2012 году продолжил обучение по академической мобильности в Польше, в городе Быдгощч по специальности «Международное искусство и туризм». Проходил стажировку в Германии, Франции, Люксембурге, Бельгии, Голландии и получил сертификаты по курсам «Международная дипломатия», «Университеты третьего звена», «Работа с командой», "Международной академии науки".

В 2013-2016 гг. работал продюсером на национальном телеканале «Казахстан», а также шеф-редактором программ «Ұлттық шоу», «Сіз не дейсіз?», «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен», «Hello, Қазақстан» и социального медиапроекта о казахстанских детях, усыновленных иностранцами «Шетелдегі қазақ балалары» - «Дети казахов за рубежом».

В 2015-2017 гг. тесно сотрудничал в сфере культуры и искусства с посольствами Турции, Израиля, США, Южной Африки, выступал главным организатором культурных мероприятий, за что получил благодарственные письма от послов данных стран.

С 2017 года Алпамыс Шаримов является официальным членом «Eva Longoria fondation» известной актрисы Евы Лонгории и ЮНИСЕФ и международной организации «Global gift gala foundation». Его имя находится в первой десятке благотворителей на официальном сайте фонда «Global gift gala fondation» наряду с мировыми звездами как Дэвид Бекхэм, Виктория Бэкхэм, Лара Фабиан, «50 cent», Антонио Бандерас, принцесса Великобритании Меган Маркл и др. (http://globalgiftfoundation.org/global-gifters/).