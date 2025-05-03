Фото: Jacob Glanville

Ученые использовали кровь мужчины, который в течение почти 18 лет подвергал себя укусам смертельных змей и вкалывал себе их яд, чтобы создать противоядие широкого спектра действия. Почему защититься от укусов змей так сложно, в чем заключается новый подход ученых — и почему американец вкалывал себе яд, выясняла Русская служба ВВС.

В 2017 году иммунолог Джейкоб Гленвилл, глава биотехнологической компании Centivax, наткнулся на истории об американце Тиме Фриде, который пытался выработать иммунитет от змеиного яда — и подвергал себя укусам смертоносных пресмыкающихся.

«Я сразу подумал, что если у кого-то в мире выработались антитела широкого спектра, то это лучший кандидат, так что я связался с ним, — говорит Гленвилл. — Во время первого разговора я сказал: "Это может звучать странно, но я бы хотел заполучить немного вашей крови"».

Фриде согласился. «Наконец-то, я ждал этого звонка!» — вспоминает Гленвилл реакцию мужчины.

Чтобы создать противоядие, небольшую дозу змеиного яда вводят животным (например, лошадям). Их иммунная система производит антитела, на основе которых ученые затем разрабатывают терапию.

Однако токсины отличаются от змеи к змее даже внутри одного вида. Противоядие на основе яда змей из Индии, к примеру, менее эффективно в борьбе с ядом змей того же вида с Шри-Ланки.

Группа исследователей, в которую входил и Гленвилл, занялась поиском так называемых нейтрализующих антител широкого спектра действия, которые могли бы предоставить более универсальную защиту при змеиных укусах.

Благодаря тому, что Фриде самостоятельно и добровольно вкалывал себе змеиный яд, никаких этических дилемм перед исследователями не стояло: им нужно было просто забрать кровь мужчины.

Ученые сфокусировались на одном из двух семейств ядовитых змей — аспидовых змеях. В это семейство входят мамбы, кобры, коралловые змеи, тайпаны и крайты.

Они выбрали 19 видов, которые Всемирная организация здравоохранения относит к числу самых смертоносных змей на планете.

В крови Фриде ученые идентифицировали два вида антител широкого спектра, которые таргетируют два класса нейротоксинов. Они добавили вещество, которое таргетирует третий класс, и создали противоядие.

Противоядие оказалось эффективным для 13 из 19 видов змей: лабораторные мыши, которым ввели смертельную дозу яда, выжили. Против оставшихся шести видов у мышей выработался частичный иммунитет.

Гленвилл говорит, что настолько широкой защиты до сих пор ничто не предоставляло. Он полагает, что созданное противоядие действует против яда большой группы аспидовых змей, от которого до сих пор не было средства.

Ученые продолжают свое исследование в надежде идентифицировать четвертый компонент и создать полную защиту от яда аспидовых змей.

Второе семейство смертельно ядовитых змей — это гадюки. Если яд аспидовых в первую очередь полагается на нейротоксины, то яд гадюковых — на гемотоксины. Всего в змеином яде около десяти разных классов токсинов.

«Я думаю, в ближайшие 10-15 лет у нас будет эффективное средство от всех этих классов токсинов», — говорит профессор Питер Квон из университета Колумбия, который принимал участие в исследовании.

Ученые продолжают анализировать кровь Тима Фриде.

«Антитела Тима, действительно, совершенно экстраординарные: он научил свою иммунную систему опознавать широкий класс токсинов», — говорит Квон.

В конечном итоге исследователи надеются создать либо одно универсальное противоядие, либо два — одно для укусов аспидовых змей, другое — для гадюковых.

Глава центра исследований укусов змеи и их лечения в Школе тропической медицины Ливерпуля Ник Кейсвелл полагает, что подход исследователей во главе с Гленвиллом — многообещающий.

Однако потребуется еще немало работы, прежде чем противоядие можно будет использовать людям.

Тим Фриде говорит, что уже достижение этой стадии позволяет ему чувствовать себя хорошо. «Я делаю что-то хорошее для человечества, и мне это очень важно. Я горжусь этим. Это классно», — говорит он.

Свой опыт Фриде тщательно документировал, в том числе на YouTube-канале, что и позволило ученым впоследствии выйти на него. В прошлом — автомеханик, сейчас Фриде работает директором по герпетологии (изучение змей) в компании Гленвилла Centivax.