За главный приз в размере 30 млн рублей в российской столице будут бороться сильнейшие вокалисты из 23 стран мира

Фото: instagram.com/amre_official/

Казахстанский певец Ернар Садирбаев, выступающий под псевдонимом Amre, готовится к завтрашнему выступлению на международном конкурсе «Интервидение» в Москве, сообщает Kazpravda.kz

По результатам жеребьевки, Ернар выйдет на сцену под седьмым номером после представителей Кубы, Кыргызстана, Китая, Египта, США и Кении.

Amre исполнит композицию «Дала таңы», которая была выбрана из десяти предложенных вариантов. Музыку к песне написал сам артист, а слова принадлежат поэту Саяту Рахымжанову.

Кроме того, вместе с Amre на сцену выйдет самая юная участница казахстанской делегации восьмилетняя Жасмин Кайраткызы. Девочка была выбрана лучшей среди ста претенденток на роль в номере.

Детали выступления пока держатся в секрете, но уже известно, что оно вызвало интерес у других конкурсантов.

Генеральный продюсер казахстанской делегации Алтынбек Рахметов считает, что лирическая композиция приковывает внимание меломанов с первых минут.

Ранее популярный российский продюсер Максим Фадеев включил казахстанского участника в число своих фаворитов. В соцсетях он отметил, что будет болеть за нескольких участников, в том числе и за Amre.

«Казахи — это один из самых музыкальных народов. Потрясающая мелизматика, мелодика, гармония. Они молодцы. Я обожаю казахскую музыкальную культуру», – подытожил он.

Напомним, финал конкурса «Интервидение – 2025» состоится в эту субботу 20 сентября.

Организаторы отмечают, что песенный конкурс приковывает к себе внимание миллионов зрителей. Прямая трансляция будет вестись на четырёх континентах. Победителя выберут члены профессионального международного жюри.