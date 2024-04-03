Ангелина Лукас не поедет на Олимпиаду

Спортсменка не укладывается в график из-за участия в боях, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская федерация бокса отправила приглашение спортсменке Ангелине Лукас на участие в отборочных спарринговых встречах, которые пройдут в Астане 8-10 апреля 2024 года.

«Однако так как Ангелина Лукас свой рейтинговый бой в профессиональном боксе провела 30 марта 2024 года в Таиланде и следующий титульный поединок запланирован на 25 апреля 2024 года, спортсменке нужно время на отдых и восстановление, а также подготовится к следующему поединку в профессиональном боксе», - сообщает Спорт Шрёдингера.

В связи с тем, что графики спортсменки и время проведения спаррингов не подходят, Ангелина Лукас не сможет принять участие в спарринговых встречах в Астане, пишет КФБ.

В итоге за шанс поехать биться за лицензию на Олимпиаду-2024 в весе 54 кг будут Анель Сакыш, Жайна Шекербекова, Балауса Муздиман, Элина Базарова, Улжан Сәрсенбек и Сымбат Алиаскар.