Лидер женской команды Казахстана в парном разряде Анна Данилина вышла в финал мирового турнира Australian Open-2026, который в эти дни проходит в Мельбурне (Австралия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

В полуфинальном матче открытого чемпионата Австралии Анна Данилина и Александра Крунич (Сербия) обыграли дуэт Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия). Встреча продлилась три сета и завершилась с общим счётом 7:6, 3:6, 6:4.

Соперницами по игре за титул станут Чжан Шуай (Китай) и Элизе Мертенс (Бельгия).

Для Анны Данилиной этот финал Australian Open стал вторым в карьере. В 2022 году она уже боролась за титул в Мельбурне. Тогда в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей казахстанка уступила Катерине Синяковой и Барборе Крейчиковой из Чехии.