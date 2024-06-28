Аномальная жара на юге Казахстана деформировала трассу

В настоящее время на участке проводятся работы по устранению дефектов и восстановлению дорожного движения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «ҚазАвтоЖол»

Фото: «ҚазАвтоЖол»

«27 июня в Туркестанской области из-за аномальной жары в плюс 45-50 °C, примерно в 19:30, на автомобильной дороге республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» км 2155, в направлении в Туркестана на цементобетонном покрытии произошло поднятие плит», - говорится в сообщении.

В настоящее время на участке проводятся работы по устранению дефектов и восстановлению дорожного движения. Для этого задействованы 4 единицы техники и 10 дорожных рабочих.