АНПЗ необоснованно завышал цены на нефтепродукты
54
Выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением
Департамент АЗРК по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», основанием для которого послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана
«По результатам проведенного анализа департаментом выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высоких цен на переработку нефти, с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 год», - говорится в официальном сообщении.