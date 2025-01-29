АНПЗ необоснованно завышал цены на нефтепродукты

Энергетика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АЗРК по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», основанием для которого послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

«По результатам проведенного анализа департаментом выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высоких цен на переработку нефти, с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 год», - говорится в официальном сообщении.

#цены #расследование #нефтепродукты #АНПЗ

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