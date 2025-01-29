АНПЗ необоснованно завышал цены на нефтепродукты

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Департамент АЗРК по Атырауской области начал расследование в отношении ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», основанием для которого послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана