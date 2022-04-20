Антидопинговая ассоциация выступила с заявлением по бою Головкин — Мурата

Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA) заявила об успешном прохождении Геннадием Головкиным и Риотой Муратой их тестирования в рамках программы боя 9 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой Головкина и Мураты за титулы чемпиона мира WBA Super и IBF в среднем весе прошел в Сайтаме (Япония) и завершился победой GGG техническим нокаутом.

Ранее VADA объявляла о том, что боксеры прошли проверку на запрещенные вещества. Теперь же стало известно, что тестирование подтвердило «чистоту» обоих спортсменов.

«Спасибо Геннадию Головкину и Риоте Мурате за успешное завершение программы тестирования VADA в их поединке 9 апреля 2022 года. #ЧистыйСпорт», — написала организация в своем Twitter.