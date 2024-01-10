Антикор расследует новый эпизод по делу Кайрата Сатыбалды

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В Агентстве РК по противодействию коррупции раскрыли детали нового расследования в отношении Кайрата Сатыбалды, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

«На сегодняшний день в отношении Кайрата Сатыбалды завершено досудебное расследование по статье 218 ч. 3 по факту отмывания доходов преступного происхождения. На преступно добытые средства Кайрат Сатыбалды приобретал различное имущество, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах в банках на территории Казахстана и за границей. Это дело сейчас готовится к передаче в суд», - сказал официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов.

По его словам, есть еще один эпизод по факту уклонения от уплаты налогов. По данному факту, как уточнил официальный представитель Антикора, досудебное расследование продолжается.

«Все активы, которые были у данного лица, арестованы, они возвращаются в доход государства. На сегодняшний день общая сумма превышает 650 млрд тенге, которые возвращены государству. Но более точную разбивку мы уже давали, информация есть в открытых источниках и на нашем канале», - добавил он.

Ранее сообщалось, что только в декабре 2023 года обеспечен возврат 120 млн долларов США К. Сатыбалды, что превышает 55,4 млрд тенге. Деньги направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

В их число входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и деньги, в том числе из-за рубежа. Работа по возврату незаконно выведенных активов продолжается.

Напомним, в сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы за растрату имущества АО «Центр транспортного сервиса» и причинение имущественного ущерба АО «Казахтелеком».

#Антикор #Сатыбалдыулы #возврат средств

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