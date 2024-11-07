Антикор подозревает главу общества глухих в ВКО в мошенничестве
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Женщину подозревают в завладении 115 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz
Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в мошенничестве изобличен руководитель корпоративного фонда «Шығыс» Казахстанского общества глухих. По данному факту ведется расследование.
«Она подозревается в завладении бюджетными средствами в сумме 115 млн тенге путем перечисления на свой карточный счёт под видом оказанных инвалидам услуг сурдоперевода специалистами жестового языка. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.