Антикор подозревает главу общества глухих в ВКО в мошенничестве

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в мошенничестве изобличен руководитель корпоративного фонда «Шығыс» Казахстанского общества глухих. По данному факту ведется расследование.