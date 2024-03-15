Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»

Экономика, Коррупция
28
Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Антикоррупционной службе обсудили реализацию поручения президента по масштабированию пилотных проектов «окрашивания денег» в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Антикора

Как известно, 7 февраля на расширенном заседании правительства президент поручил масштабировать проекты по маркированию и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. В этом направлении внедрение механизма «окрашивания денег» в процессах освоения бюджетных средств было заложено в Концепции антикоррупционной политики, утвержденной указом президента.

Механизм будет реализован на основании платформы «цифрового тенге», которая внедряется Нацбанком во взаимодействии с Казначейством Министерства финансов.

- Безусловно цифровой тенге это важный, прогрессивный инструмент по недопущению хищений. Его внедрение позволит обеспечить эффективное, целевое использование бюджетных средств. Это и является нашей с вами основной задачей, – отметил председатель агентства.

Для реализации пилотного внедрения «окрашивания денег» определены одни из наиболее подверженных коррупции сфер – строительство дорог, использование выделенных средств СПК и субсидирование приобретения сельхозтехники и оборудования.

Пилотное апробирование начнется с отдельных участков дорог республиканского значения, в одном из областных СПК и по инвестиционным субсидиям, выделяемым АО «КазАгроФинанс».

Участники совещания обсудили детальные вопросы проектов, технические аспекты работы платформы и возможности отслеживания «окрашенных денег», а также определили конкретных исполнителей и сроки каждого этапа.

По итогам мероприятия все заинтересованные стороны утвердили Дорожную карту, добавили в агентстве.

#деньги #запуск #Антикор #проекты #пилотные #окрашивание

Популярное

Все
В Алматы проводили казахстанских миротворцев для несения службы на Ближний Восток
Лайфхак из прошлого
Наука в регионе для региона
Подарить надежду
Соперник назвал состав
15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
Взрослые за партой
Байбарыс – Искандер своей эпохи
В Атырау начал работу третий Национальный курултай
Самый таинственный волонтер страны
Всемирные игры кочевников: подготовка, программы и ожидания
О здоровье без дыма
Расширяя пул инвестпроектов
Нынешний праздник Амал мерекесі был отмечен в Мангистау с небывалым размахом
В Балхаше спасли девушку от суицида
Миграция из Казахстана в Японию
Новый подход в субсидировании удобрений ввели в Казахстане
Пенсионеры с 1 апреля смогут бесплатно ездить на автобусах в Актюбинской области
Замакима района Актюбинской области получил 15 суток за отказ от медосвидетельствования
Благодать в гармонии с природой
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Интернет от Илона Маска
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Отстаивая «Национальный интерес»
Погоны красоты
Ракеты стартуют в Астане
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Беседу с 17-летней Екатериной Подгорновой мы вели на казахском языке – так ей изъясняться намного проще
Многое по плечу: как женщины осваивают мужские профессии в горном деле
Бектенов поздравил казахстанок с Международным женским днем
Кузнечных дел мастерица
Любимая работа про гендер забывает
Ответственность перед предками и потомками
Академия наук: миссия выполнима
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Детский сад горел в Семее
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится

Читайте также

Более 4 трлн тенге таможенных платежей и налогов поступило …
В миллиард тенге оценил 30 га земли акимат Экибастуза
Госзакупки: Генпрокуратура проверяет законность расходовани…
Казахстан изменил структуру экспорта в Азербайджан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]