Антикор запустил пилотные проекты по «окрашиванию денег»

В Антикоррупционной службе обсудили реализацию поручения президента по масштабированию пилотных проектов «окрашивания денег» в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Антикора

Как известно, 7 февраля на расширенном заседании правительства президент поручил масштабировать проекты по маркированию и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге. В этом направлении внедрение механизма «окрашивания денег» в процессах освоения бюджетных средств было заложено в Концепции антикоррупционной политики, утвержденной указом президента.

Механизм будет реализован на основании платформы «цифрового тенге», которая внедряется Нацбанком во взаимодействии с Казначейством Министерства финансов.

- Безусловно цифровой тенге это важный, прогрессивный инструмент по недопущению хищений. Его внедрение позволит обеспечить эффективное, целевое использование бюджетных средств. Это и является нашей с вами основной задачей, – отметил председатель агентства.

Для реализации пилотного внедрения «окрашивания денег» определены одни из наиболее подверженных коррупции сфер – строительство дорог, использование выделенных средств СПК и субсидирование приобретения сельхозтехники и оборудования.

Пилотное апробирование начнется с отдельных участков дорог республиканского значения, в одном из областных СПК и по инвестиционным субсидиям, выделяемым АО «КазАгроФинанс».

Участники совещания обсудили детальные вопросы проектов, технические аспекты работы платформы и возможности отслеживания «окрашенных денег», а также определили конкретных исполнителей и сроки каждого этапа.

По итогам мероприятия все заинтересованные стороны утвердили Дорожную карту, добавили в агентстве.