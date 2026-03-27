Как сообщила пресс-служба Правительства, во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра Таджикистана Сулаймон Зиёзода, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Тангрыгулы Атахаллыев, советник Президента Узбекистана Шухрат Ганиев, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, заместитель министра – директор Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Алмаз Жээналиев, председатель Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала Асхат Оразбай, а также руководители профильных министерств и ведомств Казахстана.

Рассмотрены вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества в водной сфере, повышения эффективности деятельности фонда, а также подготовки к заседанию Совета глав государств – учредителей МФСА, которое состоится 22 апреля текущего года в Астане.

Олжас Бектенов подчерк­нул, что вопросы спасения Арала и устойчивого управления трансграничными водными ресурсами находятся в числе приоритетов, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая. Отмечено, что МФСА более трех десятилетий остается ключевой региональной площадкой взаимодействия государств Центральной Азии в водной, экологической и социально-экономической сферах.

В ходе встречи сторонами была подчеркнута важность цифровизации водного учета и управления.

– Речь идет о поэтапном внедрении единой автоматизированной системы учета, мониторинга и распределения водных ресурсов в бассейнах Сырдарьи и Амударьи. Уверен, цифровизация и учет обеспечат прозрачность водопользования. Наличие достоверных данных и совместный мониторинг выступают основой доверия между государствами и позволяют повысить эффективность управления водными ресурсами, – отметил Олжас Бектенов.

В рамках формирования современной договорно-правовой базы Казахстан выступает за проработку Рамочной конвенции Центральной Азии по водопользованию. Документ призван закрепить согласованные принципы рационального использования водных ресурсов, предот­вращения транс­граничного ущерба и развития обмена гид­рологической информацией.

Напомним: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН для решения глобальных водных проблем. Это даст возможность консолидировать усилия, привлечь дополнительные ресурсы, в том числе для осуществления региональных проек­тов.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено совершенствованию организацион­ной структуры и договорно-правовой базы МФСА для повышения эффективнос­ти работы фонда, усиления координации между его инс­титутами и обеспечения результативной реализации принимаемых решений.

Также подчеркнута важность выработки согласованных подходов по ключевым вопросам в преддверии предстоящего заседания Совета глав государств – учредителей МФСА.

По итогам встречи подтверж­дена заинтересованность сторон в продолжении конструктивного диалога, развитии водной дипломатии и поиске общих решений, направленных на устойчивое управление водными ресурсами региона и улучшение экологической ситуации в бассейне Аральского моря.