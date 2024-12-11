Арбуз стал любимой ягодой казахстанцев

Популярные фрукты среди населения в третьем квартале 2024 года назвали в Бюро нацстатистики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам исследования, в третьем квартале 2024 года потребление фруктов в Казахстане значительно увеличилось, составив в среднем 29 кг на душу населения (в квартал), что на 5,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (27,5 кг).

В городской местности этот показатель достиг 31,2 кг, в сельской – 25,4 кг.

«В региональном разрезе наибольшее количество фруктов потребляли жители Астаны – 37 кг на душу населения. В тройку лидеров также вошли Кызылординская и Жамбылская области, где этот показатель составил по 36 кг. В то же время наименьшее потребление фруктов наблюдалось в Мангистауской области (19,7 кг) и области Абай (16,5 кг)», – отметили в нацбюро.

Там же добавили, что среди фруктов больше в третьем квартале 2024 года потребляли арбузы - 11,3 кг на душу населения/в квартал.

На втором и третьем местах по популярности оказались яблоки и дыни, с показателями 3,7 кг и 2,8 кг соответственно.

Также по объему потребления лидировали абрикосы (1,4кг на душу/в квартал), бананы (1,3 кг) и виноград (1,1кг).