Арбуз стал любимой ягодой казахстанцев

Сельское хозяйство
69
Дана Аменова
корреспондент

Популярные фрукты среди населения в третьем квартале 2024 года назвали в Бюро нацстатистики, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам исследования, в третьем квартале 2024 года потребление фруктов в Казахстане значительно увеличилось, составив в среднем 29 кг на душу населения (в квартал), что на 5,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (27,5 кг).

В городской местности этот показатель достиг 31,2 кг, в сельской – 25,4 кг.

«В региональном разрезе наибольшее количество фруктов потребляли жители Астаны – 37 кг на душу населения. В тройку лидеров также вошли Кызылординская и Жамбылская области, где этот показатель составил по 36 кг. В то же время наименьшее потребление фруктов наблюдалось в Мангистауской области (19,7 кг) и области Абай (16,5 кг)», – отметили в нацбюро.

Там же добавили, что среди фруктов больше в третьем квартале 2024 года потребляли арбузы - 11,3 кг на душу населения/в квартал.

На втором и третьем местах по популярности оказались яблоки и дыни, с показателями 3,7 кг и 2,8 кг соответственно.

Также по объему потребления лидировали абрикосы (1,4кг на душу/в квартал), бананы (1,3 кг) и виноград (1,1кг).

#статистика #ягоды #фрукты #арбуз

Популярное

Все
О трендах, кадрах и науке госуправления
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
В КазАТИУ состоялась встреча с участием членов Комиссии по правам человека
На принципах верховенства права
В целях устойчивого развития
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
1991-й: о чем свидетельствуют газетные архивы
Для эффективных решений важен диалог
Родительство с большой буквы
Предупреждать, а не устранять
Гарантия качественной медпомощи
«Здоровый образ жизни» для тенге
Опреснительные мощности удвоены
Свыше сотни бесценных артефактов обнаружены в урочище Сарытогай
Завершился международный тур VII олимпиады FEMO International
Обнаружены новые документы о великой откочевке казахов
Врачи на вес золота
Воздушная «скорая» спешит на помощь
Чтить Родину и закон
Игра объединила конфессии
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Где купить соғым в Астане
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Токаев утвердил закон о республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы
Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Токаев прибыл в Баку

Читайте также

«Искаженная статистика, незавершенные проекты» – Смаилов ра…
Закупили скот отечественной селекции
Умножим конские табуны – будем на коне
Шкурный вопрос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]