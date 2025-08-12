Фото: Polisia.kz

Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности Алматы при содействии коллег из управления полиции Бостандыкского района задержали подозреваемого в мошенничестве, связанном с продажей билетов на концерт Дженнифер Лопес, состоявшийся в минувшее воскресенье, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Как установлено, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, где продал два поддельных билета на концерт.

«Принцип «Закон и порядок» требует от нас незамедлительной реакции на подобные факты. Все лица, пытающиеся обманным путем завладеть деньгами граждан, будут установлены и привлечены к ответственности. Мы настоятельно рекомендуем покупать билеты только на официальных сайтах или в проверенных кассах, чтобы избежать подобных ситуаций», — резюмировал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшыбаев.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.