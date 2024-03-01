Арестован вице-министр культуры и спорта
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Антикоррупционная служба подтвердила распространяемую в СМИ информацию об аресте Ерлана Кожагапанова, сообщает Kazpravda.kz.
- В рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления. Подозреваемый водворен в ИВС ДП Алматы, - проинформировали в Антикоре.
Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит, добавили в ведомстве.