Арестован заместитель гендиректора ТОО "Oil Construction Company"

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Подозреваемый взят под стражу за взятки

Фото: Kazpravda.kz

Антикоррупционная служба по Мангистауской области изобличила заместителя генерального директора ТОО «Oil Construction Company» в неоднократном получении взяток от представителей бизнеса, сообщает Kazpravda.kz

"Взятки предназначались за беспрепятственное перечисление денег в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на обеспечение населения Мангистауской области питьевой водой: "Строительство опреснительного завода морской воды в местности Токымак, зона отдыха "Кендерли", - проинформировали в пресс-службе.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Досудебное расследование продолжается.  
 
 

 

#задержание #взятка #Антикор #Oil Construction Company

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