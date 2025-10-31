Но каждый его поступок, делится с нами Арман, не для пиара. Напротив, одно время ему приходилось «скрываться» от СМИ, чтобы снизить градус нападок со стороны хейтеров. Он перестал активно вести страницы в сетях, но не прекращал делать добрые дела. В итоге за годы благотворительной деятельности, по словам самого Армана, он вместе с другими великодушными казахстанцами помог более 650 гражданам. Каждый случай – особый. К примеру, однаж­ды к нему обратилась женщина, которая в одиночку воспитывала семерых дочерей. Они жили в затопленном водой домике.

– Узнав историю этой семьи, мы не могли оставаться в стороне. Вмес­те с отзывчивыми жителями помогли женщине с восстановлением документов, устройством детей в школу, организовали сбор средств. И теперь они живут в своем новом доме. Кейсов за весь период деятельности было немало. Одним ребятам из социально уязвимых слоев населения мы оплатили обу­чение в колледже, университете. Других отправили на лечение за границу, – вспоминает Арман Шекимов.

Примечательно, что в плотном графике добрых дел мужчина находит время и для больных раком детей. Являясь волонтером в детском онкологическом отделении University Medical Center, Арман Шекимов вместе с другими единомышленниками, в частности представителями благотворительного фонда «Феникс», проводит Qaisar Games – респуб­ликанские игры среди маленьких пациентов, победивших рак и перенесших транс­плантацию органов. Организаторы соревнований называют всех участников чемпионами с большой буквы, поскольку уверены, что поборовший коварный недуг ребенок – уже победитель.

Организаторами игр выступают представители Казах­станского фонда реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями во главе с Ляйлей Тусупбаевой. В этом году важное благотворительное мероприятие стартовало 26 сентября. На протяжении нескольких дней волонтеры, в числе которых и наш герой, провели турниры по асык ату, шахматам, тогызкумалаку, футболу, боулингу, стрельбе и другим видам спорта. Приятным завершающим аккордом стало посещение участниками и их родителями столичного океанариума. По словам собеседника, руководство семейного центра отдыха предоставило им 300 бесплатных билетов.

– Моя главная задача – не просто рассказать о мероприя­тии, а привлечь внимание общества, бизнеса, государства, неравнодушных, доб­рых людей. Хочу, чтобы каждый почувствовал, что может стать час­тью чего-то важного. Чтобы те, кто только что услышал страшный диагноз, – дети и их родители – не остались один на один с бедой. Они должны знать: рак можно победить, и рядом есть те, кто готов поддержать их словом, делом, просто участием. Приятно, что при проведении игр нам помогали студенты. Молодежь – будущее страны. И если мы сегодня вложим в их сердца милосердие, сострадание, доброту, любовь к Родине и к людям вокруг, то завтра Казахстан будет в надеж­ных руках, – подчеркивает волонтер.