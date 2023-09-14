Ангелину Лукас вдохновляет песня «Мен қазақпын»

Скрин с видео

Она выложила ролик под песню Куандыка Рахыма «Мен қазақпын» и пояснила, чем ее «зацепил трек».

«Эта песня дает мне столько духу, столько мотивации! Каждый свой бой выхожу под нее», – подписала видео боксерша в TikTok.

Количество просмотров ролика перевалило за 1 млн. Комментаторы одобрили выбор мотивирующей мелодии и похвалили спортсменку за ее качества.

«Дерзкая, но в то же время нежная, красивая, гордость наша, так держать!», «Я русская по национальности и выросла в Казахстане. Когда слышу эту песню, распирает от гордости. Наша родина!», «Родился в Караганде и, когда слышу эту песню, вижу флаг Казахстана, я наполняюсь гордостью. Алга, Казахстан!», «Удивительно, но факт, наша спортсменка, как истинная казашка, перед боем слушает казахскую патриотическую песню и уважает религиозные ценности», «Я тоже реагирую на эту музыку, дрожь по телу идет», – пишут в фанаты.

Напомним, ранее Ранее Лукас защитила чемпионский титул по версии UBO.