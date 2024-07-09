Армейские спортсмены завоевали двадцать лицензий на ОИ-2024

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На Олимпиаде в соревнованиях по боксу выступят лейтенант Сакен Бибосынов, рядовой срочной службы Мухамедсабыр Базарбайұлы и служащий Вооруженных сил Махмуд Сабырхан, по греко-римской борьбе – младший сержант Айдос Султангали, рядовой Алимхан Сыздыков, служащие Вооруженных сил Демеу Жабраев и Нурсултан Турсунов, по спортивной гимнастике – служащий ВС Нариман Курбанов, по современному пятиборью – служащая ВС Елена Потапенко, по пулевой стрельбе – младший сержант Асем Орынбай и служащий ВС Ислам Сатпаев, по тхэквондо – служащие ВС Сомирхон Абабакиров и Батырхан Толеугали, по спортивному скалолазанию – служащий ВС Амир Маймуратов, по бадминтону – служащий ВС Дмитрий Панарин, по дзюдо – старший лейтенант Гусман Кыргызбаев, рядовые Данияр Шамшаев, Абылайхан Жубаназар и служащая ВС Камилла Берликаш, по гребле на байдарках – служащий ВС Сергей Токарницкий. В 2016 году на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро спортсмены ЦСК завоевали 8 лицензий, в 2021-м в Токио – 18, в 2024-м в Париж – 20 лицензий.

«Вы много тренировались и выкладывались на отборочных соревнованиях. Об уровне вашей подготовки свидетельствуют завоеванные лицензии. Мы верим, что на Олимпиаде в Париже, борясь за высокие места, вы покажете максимально возможный результат», – напутствовал лицензиатов председатель Спортивного комитета министерства обороны полковник Арман Абеуов.

На сегодняшний день в Спортивном комитете министерства обороны РК – Центральном спортивном клубе культивируется порядка 20 видов спорта. Свыше 180 армейцев – члены Национальной сборной команды Республики Казахстан по разным видам спорта. С начала 2024 года в активе армейцев 204 медали: 91 золотая, 52 серебряных и 61 бронзовая.