Артефакты нам расскажут

Как сообщила научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Алма Муканова, благодаря таким дарителям фонды музеев области пополнились сотнями редких экспонатов, включая древние предметы быта, рукописи на арабском и персидском языках, оружие, медали, фотографии и другие уникальные артефакты.

– Процесс передачи подлинных предметов исторической значимости направлен на сохранение наследия и уникальных свидетельств прошлого региона, – поделилась Алма Муканова. – Так, благодаря отзывчивым жителям Кармакшинского, Жалагашского, Аральского и Жанакорганского районов музейные предметы позволяют поколениям «прикоснуться» к истории родного края.

Сегодня в областном историко-краеведческом музее на показ публике выставлены оригинальные предметы, принадлежавшие когда-то известным личностям, религиозным деятелям, легендарным полководцам прошлого.

К примеру, среди экспонатов выставлена сабля одного из прославленных батыров При­аралья, героического полководца Бухарбай-батыра Естекбайулы. История этого клинкового холодного оружия насчитывает более полутора веков. Ножны саб­ли сделаны из дерева, обтянуты кожей. Реликвию в музей села им. Бухарбай-батыра Жалагашского района передал правнук батыра Жоламан Алданазаров.

Бухарбай-батыр – знаменитый казахский оратор, батыр Младшего жуза. Он родился в 1812 году в местечке Караозен современного Жалагашского района. Батыр стал одним из известных сардаров национально-освободительного восстания под предводительством хана Кенесары, принял участие во взятии Акмолинской крепости в 1838 году. Также он воевал против царской армии и кокандских захватчиков. Историчес­кие данные о Бухарбай-батыре хранятся в архивах Оренбурга, Санкт-Петербурга и Ташкента.

В преклонном возрасте Бухарбай Естекбайулы в родных местах мобилизовал население на рытье каналов для развития сельского хозяйства. Кстати, канал длиной 25–30 км и поныне служит во благо сельчан.

Добавим, что благодаря потомкам до сегодняшних дней сохранились также подвесная кисть, украшавшая боевое знамя, и круглая печать Бухарбай-батыра.

Как рассказал ученый-секретарь областного историко-краеведческого музея Асхат Сайлау, среди экспонатов музея есть еще множество реликвий, принадлежавших известным личностям Приаралья.

В частности, посетители музея могут увидеть посох известного казахского религиозного просветителя Марал-ишана (1780–1853), конское седло рода Керей (XIX век), принадлежавшее телохранителю Марал-ишана, воину армии хана Кенесары – Тажи-батыру, сабля Толеккожи Кылышкожаулы батыра (1716–1798), копии печатей бия Сердалы Бекшорина, ишана Калмухамеда Маралулы и духовного просветителя, целителя и батыра конца XVIII века Ер Сейтпенбета.

Также благодаря потомкам сохранились до наших дней предметы быта, которыми некогда пользовались религиозные деятели Айкожа-ишан Темир­улы, Ахмет-ишан Оразайулы, Калжан-ахун Болекбайулы и Мусирали-сопы Азиз.

– Особый интерес у посетителей вызывают личные предметы и вещи известного ученого и просветителя древности Кулболды-ишана, мавзолей которого находится вблизи аула Когалыколь Сырдарьинского района, – поделился Асхат Сайлау. – В музее выставлены длинная лента из материи, на которой написана родословная рода Кулболды-ишана. Она изготовлена в 1906 году в медресе «Махмудия» в городе Медина по заказу внука Кулболды-ишана Абдыхалыка Фазылулы. Есть и другие его предметы: традиционный головной убор – тақия, молитвенный коврик – жайнамаз, медные кувшин с крышкой и умывальный таз, керосиновая лампа и серебряная пиала.