Общество
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками

Программа реализации государственного творческого и спортивного заказов по принципу подушевого финансирования пока еще не идеальна, но все поправимо.

В столичном Дворце независимости состоялась презентация Республиканской ассоциации поставщиков ARTSPORTEDU. Принимавшая в мероприятии участие посредством видеосвязи уполномоченный по правам ребенка РК Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по складывающейся ситуации с программой подушевого финансирования детских секций и кружков, участниками которой уже стали более 100 тысяч детей и подростков.

– Смотря видео, которые размещают в Сети и поставщики, и родители, я ушла в тот мир, о котором мечтала сама: дети рисуют, танцуют, ребята стараются, у них горят глаза! Это дорогого стоит, потому что всего два года назад никто не верил, что перестроить нашу систему возможно, – высказалась омбудсмен.

Она также отметила: реформа на местах идет со скрипом, хватает и критиков, и не готовых поддерживать программу. Непросто совладать и с неповоротливостью системы.

– Я не видела людей, принимающих решения, тех же акимов или их заместителей, в спортивных залах, художественных студиях, где занимаются дети. Ни от одного из них я не слышала, что он приехал и поговорил с детьми, пообщался с их родителями или пришел на конкурс, где выступали воспитанники кружков. Меня удивляет, что чиновники, которые сейчас выступают против платформы и реформы, которые видят «недостатки», не подтверждают свои слова пока никакими официальными фактами. И никто из этих людей не говорит о детях. Они говорят о деньгах, о непродуманности, а это очень красноречиво свидетельствует о том, у кого какие цели, – заявила уполномоченный по правам ребенка.

Трудности инициатора программы не пугают.

– Надеюсь, что изменится отношение к нашей реформе, мы добьемся, чтобы государственная система повернулась к нам лицом. Очень надеюсь, что те регионы, которые сейчас прекратили финансирование программы, после последнего заседания Правительства изменят свое решение, выделят больше денег, и все вместе мы придем к продолжению финансирования программы, исходя не из желания чиновников, а из реальных потребностей наших детей, – заключила Аружан Саин.

Напомним, с 1 мая 2021 года внедрен механизм подушевого финансирования кружков и секций в рамках реформы, инициированной уполномоченным по правам детей Аружан Саин. Однако сам механизм, как заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев, нуждается в серьезной доработке. К примеру, в части увеличения сроков рассмотрения заявок поставщиков услуг с 5 до 10 рабочих дней. По его словам, акиматы попросту не справляются с обработкой не менее 100 заявок в день. Было бы неплохо установить лимит по видам спорта на каждого поставщика. Смущают министра и возможные коррупционные риски, связанные с финансированием «мертвых душ» и накруткой числа посещений. А еще предлагается довести до ума платформу artsport.edu.kz с целью ее интеграции с государственными базами данных.

На недовольство государственных мужей в самой ассоциации реагируют спокойно. К поддержке ее членов уже подключилась НПП «Атамекен», а сами поставщики уверены: они делают благое дело, не только воспитывая будущее поколение, но и создавая по всей республике рабочие места. При этом участники ассоциации не скрывают, что трудности были и есть, но все они решаемы. Например, поначалу не у всех складывалось с регистрацией на самой платформе, а помощи в этом плане от акиматов не было никакой. Приходилось писать Аружан Саин, подавать в случае неудачи заново. Отклонить заявку могли и ввиду несоответствия требованиям квалификационного отбора.

Сейчас же главная с ложность – бюджет, заложенный на финансирование программы. Он в некоторых регионах уже исчерпан полностью. По словам руководителя ГУ «Управление культуры города Нур-Султана» Саната Шапашева, такой ажиотаж оказался непредвиденным: с июня с одной тысячи детей количество желающих увеличилось до почти 17 тысяч, и это только культура. Но ответственные лица успокаивают: промахи учтены, на следующий год бюджет заложен в два раза больше.

Другой момент, озвученный Аружан Саин: до сих пор нет понимания важности реформы. Регионы продолжают направлять деньги на профессиональные клубы и команды. Например, отписывается более 1 млрд тенге на одну профессиональную футбольную команду, а на детей запланировано не более 200 млн.

Дабы защитить интересы и поставщиков, и детей и предоставлять только качественные услуги, предприниматели объединились в ассоциацию. Ее председатель Лана Болат призывает сплотиться во имя детей, тем более что созданный институт подушевого финансирования – по-своему уникальный проект поддержки творческого и спортивного потенциала детей и подростков.

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