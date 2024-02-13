Суд вынес приговор Арыстанбеку Мухамедиулы

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Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении Арыстанбека Мухамедиулы, его супруги Галии Искаковой и адвоката Мустахима Тулеева, сообщает Kazpravda.kz

— В декабре 2022 года М., находясь в следственном изоляторе Астаны, желая освободиться из-под стражи и сохранить в собственности отель «Д», задался преступным умыслом на дачу взятки в особо крупном размере должностным лицам через адвоката Т., при этом, решил привлечь в качестве посредника во взяточничестве свою супругу И. Затем супруга, согласовав с М. указанные незаконные действия, вступив в переговоры с Т., с целью реализации соглашения в передаче незаконного денежного вознаграждения М. должностным лицам, осведомила Т. о готовности М. к передаче взятки, — говорится в официальном сообщении.

Эти деньги планировали передавать частями.

— В декабре 2022 года, И. в кафе передала лично Т. 140 тыс. долларов США за положительное решение вопроса по отелю «Д». В январе 2023 года супруга, выступая в роли посредника, в автомашине Т., передала лично 120 тыс. долларов США за изменение меры пресечения. В апреле 2023 года И. через водителя передала Т. еще 100 тыс. долларов США за смягчение ему наказания. В июне 2023 года она, опять же выступая в роли посредника, через своего сына передала Т. 27 млн тенге и 40 тыс. долларов США. В итоге Т. путем обмана и злоупотребления доверием, завладев деньгами, распорядился ими по своему усмотрению, — рассказали в суде.

Решением суда Арыстанбек Мухамедиулы признан виновным в покушении к даче взятки в особо крупном размере и на основании ч. 3 и 6 ст. 58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания, назначенного приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астана от 20 июня 2023 года, более строгим, окончательно осужден к 11 годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Галия Искакова признана виновной в посредничестве во взяточничестве по ч. 1 ст. 368 УК РК «Посредничество во взяточничестве» и осуждена к 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Мустахим Тулеев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (п. 2) ч.4 ст. 190 УК РК и осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

Напомним, на заявления бывшего министра культуры и спорта Казахстана и экс-главы Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы ответили в Агентстве РК по противодействию коррупции.