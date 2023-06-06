Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в рейдерском захвате отеля "Дипломат"

На заявления бывшего министра культуры и спорта Казахстана и экс-главы Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы ответили в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Фото: egemen.kz

"В некоторых СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяется информация и видеоролик с судебного процесса в отношении бывшего министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы о якобы принуждении сотрудниками Антикоррупционной службы переписать отель "Дипломат" на третьих лиц и возместить ущерб в 111 млн тенге.

Данная информация не соответствует действительности", – заявили в Антикоре.

Мухамедиулы обвиняется в хищении 221 млн тенге, его причастность подтверждена собранными доказательствами, квалификация деяний согласована органами прокуратуры. Итоговую оценку его действиям даст суд.

В ходе следствия для смягчения ответственности экс-глава МКС РК частично возместил ущерб в 111 млн тенге, обращенных в доход государства.

"Кроме того, в настоящее время завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении самого Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля "Дипломат".

В этой связи подсудимым Мухамедиулы по указанным обстоятельствам представлена ложная информация для уклонения от ответственности путем введения в заблуждение суда и общественности.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по факту клеветы", – отметили в агентстве, призвав доверять только объективным данным из официальных источников.

Напомним, директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года. Внимание Агентства по противодействию коррупции привлекли траты на дорогостоящую международную выставку. Антикоррупционная служба по Астане начала досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения 146 млн тенге из бюджета при проведении международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

Позже, в июле 2022 года, Антикор сообщил об еще одном расследовании: руководство Нацмузея заподозрили в хищениях из казны и при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах". Стоимость работ была необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге.

Также в январе Антикоррупционная служба сообщила об аресте бывшего заместителя Национального музея РК Алмаза Нұразхана. По информации Антикора, он в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы участвовал в хищении из бюджета 221 млн тенге.

Суд над Мухамедиулы начался 17 апреля 2023 года.