Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили срок ареста

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Бывшему директору Национального музея Республики Казахстан Арыстанбеку Мухамедиулы вновь продлили срок содержания под стражей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны. 

Фото: tarlan.kz

"20 декабря 2022 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А. Мухамедиулы на 1 месяц", – говорится в сообщении. 

Директор Национального музея РК Арыстанбек Мухамедиулы был взят под стражу в конце мая 2022 года. Внимание Агентства по противодействию коррупции привлекли траты на дорогостоящую международную выставку.

Антикоррупционная служба по Нур-Султану начала досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея и других лиц по признакам хищения 146 миллионов тенге из бюджета при проведении международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора составила 1,2 миллиарда тенге. 

Позже, в июле 2022 года, Антикор сообщил об еще одном расследовании: руководство Нацмузея заподозрили в хищениях из казны и при реализации в 2017-2018 годах проекта "Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах". Стоимость работ была необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге

 

 

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