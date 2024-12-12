Ашимбаев и Матвиенко подписали трехлетний план мероприятий по сотрудничеству

Сенат, Россия, Парламент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Стороны обсудили широкий круг вопросов и подписали План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025-2027 годы

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, сооббщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В приветственном слове Маулен Ашимбаев поздравил Валентину Матвиенко с отмечаемым сегодня в России Днем Конституции и отметил символичность того, что современная история российского парламентаризма также берет свое начало именно c 12 декабря 1993 года. Председатель Сената подчеркнул, что многогранные казахстанско-российские отношения эффективно развиваются по всем ключевым направлениям. Этому, прежде всего, способствуют взаимоотношения глав двух государств.

«Россия является ключевым политическим и экономическим партнером Казахстана. Как отметил президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, «отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы». Свидетельством таких отношений является поступательное и эффективное развитие взаимодействия во всех сферах сотрудничества. Считаем, что Ваш приезд в Казахстан позволит сохранить высокую динамику межпарламентского сотрудничества. Наши ключевые задачи – способствовать эффективной реализации всех договоренностей, достигнутых на уровне глав государств», – сказал спикер Сената.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев и Валентина Матвиенко обменялись своим видением перспектив укрепления межпарламентских связей, включая взаимодействие профильных комитетов палат парламентов, и сотрудничество в рамках международных организаций. В частности, была отмечена высокая эффективность деятельности Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента и Советом Федерации Федерального Собрания.

«Сложившиеся доверительный диалог и дружба между депутатами полностью отвечают духу союзнических отношений между нашими странами. Считаю, что наши регулярные встречи способствуют системному развитию межпарламентского сотрудничества двух стран и оперативному решению общих задач. Работа Комиссии по сотрудничеству между Сенатом и Советом Федерации также придает системный характер нашему взаимодействию. Подписание Плана практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025-2027 годы позволит определить приоритетные сферы взаимодействия на предстоящий период, четко структурировать работу депутатов и аппаратов, а также активизировать в целом межпарламентское сотрудничество между нашими странами», – отметил председатель Сената в своем выступлении и подчеркнул важность дальнейшего укрепления потенциала работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В ходе встречи были обозначены задачи для дальнейшего взаимодействия парламентариев Казахстана и России в торгово-экономической и инвестиционной сфере, промышленной кооперации, туризме, цифровизации и других приоритетных направлениях.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила проводимые в Казахстане социально-экономические и политические преобразования, акцентировав свое внимание на перспективных направлениях, в которых депутаты могли бы активизировать межпарламентское взаимодействие.

«Благодаря усилиям наших лидеров отношения между нашими странами вышли на беспрецедентно высокий уровень, несмотря на все новые вызовы. Важные решения, принятые главами государств, нуждаются в законодательной поддержке. План взаимодействия наших палат парламентов будет являться конкретным инструментом, благодаря которому мы будем реализовывать по парламентской линии меры, способствующие развитию и укреплению отношений. Хочу отметить, что отношения между нашими верхними палатами носят системный характер. Они развиваются на двусторонней основе, а также на многосторонних площадках», – отметила Валентина Матвиенко.

Расширение межрегиональных связей также было обозначено одним из приоритетных направлений совместной работы.

«Сенат, как и Совет Федерации, является палатой, представляющей интересы регионов страны. Поэтому для нас особенно важно обеспечивать условия для поступательного социально-экономического развития регионов. 27 ноября в Уфе состоялся 20-й Форум межрегионального сотрудничества, в котором в режиме видеосвязи приняли участие Главы наших государств. Принята масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия на 2024-2028 годы, которая включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов. Парламентариям важно подключаться к реализации этой важной Программы. Конкретные вопросы можно было бы обсудить в рамках нашей совместной Комиссии», – сказал Маулен Ашимбаев.

Особое внимание в ходе встречи было уделено важности укрепления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В частности, речь шла о необходимости развития образовательных и научных контактов, играющих фундаментальную роль в системе международных отношений.

«В преддверии 180-летнего юбилея Абая в Казани был установлен бюст выдающемуся казахскому поэту и просветителю, а в Большом театре в Москве состоялся показ оперы «Абай» на казахском языке. Активно развивается сотрудничество в области образования. По решению президентов наших стран будет открыт филиал КазНУ имени Аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России. В ближайших планах открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Льва Гумилева в Астане», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По итогам переговоров в Сенате были подписаны План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025-2027 годы, а также Соглашение о сотрудничестве между Аппаратом Сената Парламента Республики Казахстан и Аппаратом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

 

#сотрудничество #Сенат #Ашимбаев #план #Матвиенко

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