Ашимбаев о налоговых поступлениях: Мы идем "с минусом" в триллионы тенге

Сенат
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 трлн

Фото: пресс-служба Сената

Как будут обеспечены необходимые объемы налоговых поступлений, если темпы развития бизнеса будут снижаться? Насколько НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет? На эти и другие вопросы потребовал ответ спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения законов о республиканском бюджете и гарантированном трансферте на 2024-2026 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента РК

Спикер Сената подчеркнул, что из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 трлн. То есть, как отметил он, идем с «минусом» в 1,4 трлн тенге.

«По этому году налоговых поступлений у нас в районе 14 трлн планируется. Понятно, что, возможно, реальная цифра будет ниже. И в этих условиях на следующий год, в бюджет 2024 года, мы закладываем налоговые поступления в размере порядка 16 трлн тенге. То есть такой очень существенный рост.

Да, налоговое администрирование, видимо, обеспечит какую-то часть налогов. Но за счет чего еще планируется обеспечивать налоговые поступления? Мы предполагаем ваш ответ о том, что это произойдет за счет повышения налогов. Об этом сейчас речь идет. Но насколько повышение НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет. В этой связи, есть ли у вас какие-то проработанные позиции, связанные с обеспечением налоговых поступлений в бюджет 2024 года в размере 16 трлн тенге? За счет чего это будет обеспечиваться?» – задался вопросом Маулен Ашимбаев.

 

#Парламент #Сенат #бюджет #Ашимбаев

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