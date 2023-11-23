Ашимбаев о налоговых поступлениях: Мы идем "с минусом" в триллионы тенге

Фото: пресс-служба Сената

Как будут обеспечены необходимые объемы налоговых поступлений, если темпы развития бизнеса будут снижаться? Насколько НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет? На эти и другие вопросы потребовал ответ спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения законов о республиканском бюджете и гарантированном трансферте на 2024-2026 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента РК

Спикер Сената подчеркнул, что из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 трлн. То есть, как отметил он, идем с «минусом» в 1,4 трлн тенге.