Ашимбаев о налоговых поступлениях: Мы идем "с минусом" в триллионы тенге

Из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 трлн
Как будут обеспечены необходимые объемы налоговых поступлений, если темпы развития бизнеса будут снижаться? Насколько НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет? На эти и другие вопросы потребовал ответ спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе рассмотрения законов о республиканском бюджете и гарантированном трансферте на 2024-2026 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента РК
Спикер Сената подчеркнул, что из запланированных 11 трлн тенге налогов на начало ноября собрано всего 9,6 трлн. То есть, как отметил он, идем с «минусом» в 1,4 трлн тенге.
«По этому году налоговых поступлений у нас в районе 14 трлн планируется. Понятно, что, возможно, реальная цифра будет ниже. И в этих условиях на следующий год, в бюджет 2024 года, мы закладываем налоговые поступления в размере порядка 16 трлн тенге. То есть такой очень существенный рост.
Да, налоговое администрирование, видимо, обеспечит какую-то часть налогов. Но за счет чего еще планируется обеспечивать налоговые поступления? Мы предполагаем ваш ответ о том, что это произойдет за счет повышения налогов. Об этом сейчас речь идет. Но насколько повышение НДС поможет решить вопрос с налоговыми поступлениями в бюджет. В этой связи, есть ли у вас какие-то проработанные позиции, связанные с обеспечением налоговых поступлений в бюджет 2024 года в размере 16 трлн тенге? За счет чего это будет обеспечиваться?» – задался вопросом Маулен Ашимбаев.