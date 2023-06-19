Ашимбаев поздравил главу Сената Узбекистана с успешным проведением всенародного референдума

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Маулен Ашимбаев подчеркнул заинтересованность в дальнейшем развитии межпарламентских связей двух стран.

"Это особенно важно, учитывая интенсивный и доверительный политический диалог на уровне глав двух государств. Наши страны – подлинные союзники и стратегические партнеры. Сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном основывается на прочных братских узах дружбы и добрососедства, многовековых исторических и культурных связях. Активно развивается взаимодействие по линии комиссии по сотрудничеству между нашими палатами. Это эффективная площадка для взаимного обмена опытом законотворческой работы и развития диалога по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Надеемся также на продолжение взаимодействия с узбекскими коллегами по проблеме Арала", – сказал спикер Сената.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения регионального сотрудничества.

Кроме того, Маулен Ашимбаев поздравил коллегу с успешным проведением всенародного референдума и ознакомил участников встречи с проводимой Парламентом Казахстана работой по законодательному обеспечению реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В свою очередь, председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева высоко оценила динамику политических преобразований, проводимых в Казахстане, и выразила уверенность в том, что совместная конструктивная работа парламентариев двух стран будет способствовать укреплению казахстанско-узбекского стратегического взаимодействия.