​ АСП за деньги?

Свежий выпуск
681
Любовь Доброта

И желающие пойти на подобную сделку находятся. Более того, их не становится меньше. В угоду таким гражданам аферисты время от времени меняют свою «специализацию», предлагая услуги там, где возникает ажиотаж. Вот свежее сообщение от городского департамента полиции: сотрудники рассказывают о задержании гражданки, которая подозревается в мошенничестве. По версии правоохранительных органов, она обещала ускорить процедуру получения пособия, брала деньги и исчезала. В частности, в ее сети попалась многодетная женщина, которая отдала незнакомой гражданке 30 тыс. тенге за обещание помочь получить пособие в размере 500 тыс. тенге.

Число жертв мошенников оказалось внушительным, а их добычей стала огромная сумма – порядка 19 млн тенге. На счету только одной мошенницы, вину которой удалось доказать в суде и отправить ее за решетку, 51 обманутая женщина. Всех своих потенциальных жертв она убеждала, что якобы через знакомых в ЦОНе посодействует получению пособий на детей. Естественно, при этом требовала оплату вперед.

И таких легковерных женщин, решивших в обход закона стать получателем АСП, оказалось немало. Осознав, что они стали жертвами аферистов, обманутые многодетные мамы в итоге обращаются с заявлениями в полицию. Масштабы мошенничества в городе настолько велики, что прокуратура Каратауского района Шымкента даже обратилась к гражданам с призывом быть бдительными при получении государственных услуг, в частности, при оформлении пособий на детей, получение вне очереди квартир и участков.

В прошлом году только в этом районе зарегистрировано 430 фактов мошенничества, из которых материалы по 91 случаю направлены в суд. Всего привлечено к уголовной ответственности порядка 100 человек. 172 дела так и остались нераскрытыми, в том числе и потому, что не удалось установить личности тех, кто брал деньги взамен на обещания. По остальным фактам ведется расследование.

В надзорном органе проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что мошенники действуют в сфере АСП и недвижимости, а их жертвами становятся в основном молодые матери, работники образовательных и лечебных заведений.

Популярное

Все
Три парня и девушка задохнулись в машине в ЗКО
Массовое ДТП в СКО: два человека погибли
Лже-сотрудник Антикора задержан с поличным в Алматы
Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Больного младенца на вездеходе доставили в больницу Абайской области (видео)
Десятки многоквартирных домов в Актобе остались без отопления и горячей воды в мороз
В ВКО дальнобойщик шестые сутки живет в фуре, упавшей в кювет (видео)
В Астане из-за непогоды пригородные автобусы не вышли в рейс
В многоэтажки Актобе вернулось тепло
Фуру, упавшую в кювет, отбуксировали в ВКО
Автомобиль провалился под лед в Актюбинской области
"Барыс" уверенно обыграл фаворита в выездном матче КХЛ
58 миллионов тенге потеряли актюбинцы, поверив в кредитную амнистию
Взрыв в цистерне с ГСМ в Мангистауской области: двое пострадали
Около 40 человек погибли при столкновении двух автобусов в Сенегале
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Аромат мандаринов и елки
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Два закона подписал Касым-Жомарт Токаев
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Какие крупные спортивные события ожидают казахстанских болельщиков в 2023-м
Песня бабочки морфо
Котокайф в котокафе
Бабу-ягу не подвозили?
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Здравствуй, здравствуй, Новый год!
Дед Мороз со стажем
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане

Читайте также

Свежий выпуск
Всем – мира и согласия
Свежий выпуск
Побеждать зло добром
Свежий выпуск
Более 750 гвардейцев приняли военную присягу в столице
Свежий выпуск
Кто пойдет на НКТ?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]