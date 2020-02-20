​ АСП за деньги?

И желающие пойти на подобную сделку находятся. Более того, их не становится меньше. В угоду таким гражданам аферисты время от времени меняют свою «специализацию», предлагая услуги там, где возникает ажиотаж. Вот свежее сообщение от городского департамента полиции: сотрудники рассказывают о задержании гражданки, которая подозревается в мошенничестве. По версии правоохранительных органов, она обещала ускорить процедуру получения пособия, брала деньги и исчезала. В частности, в ее сети попалась многодетная женщина, которая отдала незнакомой гражданке 30 тыс. тенге за обещание помочь получить пособие в размере 500 тыс. тенге.

Число жертв мошенников оказалось внушительным, а их добычей стала огромная сумма – порядка 19 млн тенге. На счету только одной мошенницы, вину которой удалось доказать в суде и отправить ее за решетку, 51 обманутая женщина. Всех своих потенциальных жертв она убеждала, что якобы через знакомых в ЦОНе посодействует получению пособий на детей. Естественно, при этом требовала оплату вперед.

И таких легковерных женщин, решивших в обход закона стать получателем АСП, оказалось немало. Осознав, что они стали жертвами аферистов, обманутые многодетные мамы в итоге обращаются с заявлениями в полицию. Масштабы мошенничества в городе настолько велики, что прокуратура Каратауского района Шымкента даже обратилась к гражданам с призывом быть бдительными при получении государственных услуг, в частности, при оформлении пособий на детей, получение вне очереди квартир и участков.

В прошлом году только в этом районе зарегистрировано 430 фактов мошенничества, из которых материалы по 91 случаю направлены в суд. Всего привлечено к уголовной ответственности порядка 100 человек. 172 дела так и остались нераскрытыми, в том числе и потому, что не удалось установить личности тех, кто брал деньги взамен на обещания. По остальным фактам ведется расследование.

В надзорном органе проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что мошенники действуют в сфере АСП и недвижимости, а их жертвами становятся в основном молодые матери, работники образовательных и лечебных заведений.