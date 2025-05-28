Астана примет чемпионат мира по настольному теннису

Столица,Теннис
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Впервые в истории Казахстан проведет главный турнир мирового настольного тенниса

Фото: пресс-служба федерации

Такое историческое решение приняли на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации настольного тенниса (ITTF), где были определены страны, в которых пройдут чемпионаты мира 2027, 2028 и 2029 годов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию настольного тенниса РК

По итогам первого раунда США набрали наименьшее количество голосов и во второй раунд вышли Казахстан и Франция.

Финальное голосование распределилось следующим образом: Казахстан - 54,68 %, Франция - 45,32 %.

В федерации поздравили всех казахстанцев - спортсменов, тренеров, болельщиков, ветеранов спорта с этим историческим событием.

Оргкомитеты предстоящих чемпионатов мира:

• 2027 - Казахстан (Астана)

• 2028 - Япония (Фукуока)

• 2029 - Бразилия (Рио-де-Жанейро)

 

#Астана #теннис #чемпионат

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