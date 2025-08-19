Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Коммунальное государственное учреждение «Руханият» Управления по развитию языков и архивному делу города ведет бесплатные курсы казахского языка для взрослых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Заявки на участие в курсах принимаются с 4 по 20 августа. Само обучение стартует 2 сентября.

Курсы будут проходить по следующим адресам:

- микрорайон Шубар, ул. Балауса 11, Жазушылар үйі;

- ул. Бейбітшілік, 9, КГУ «Руханият»;

- ул. Ш. Құдайбердіұлы, 25/3, 5-я детская библиотека и Центральная детско-юношеская библиотека Астаны;

- пр. Бөгенбай батыра, 52, Центральная детско-юношеская библиотека;

- ул. Р. Кошкарбаева, 50;

- ул Ш. Косшыгулулы 8/2.

Прием заявлений проходит по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209, 229.

Контактные телефоны: 8 7172 24 90 52, 8 747 248 8220.