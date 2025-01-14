Астанчанам предлагают бесплатные курсы казахского языка

Заявки на участие в курсах от всех желающих принимаются с 13 по 31 января, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице для взрослых жителей города началась запись на бесплатные курсы казахского языка.

С 3 февраля Управление по развитию языков и архивного дела города Астаны и коммунальное государственное учреждение «Руханият» начнут курсы по обучению казахскому языку для жителей столицы.

Заявки на участие в курсах принимаются с 13 по 31 января 2025 года.

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