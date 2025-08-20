Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным столичной прокуратуры, виновный в течение пяти месяцев останавливался с друзьями в номерах пятизвездочных отелей, ужинал в дорогих ресторанах, заказывая изысканные блюда и приобретал одежду в элитных магазинах мужской одежды, предоставляя неподтверждённые платежные поручения от имени банка. Потерпевшие, в свою очередь, не проверяя подлинность платежных документов, предоставляли ему товары и услуги.

Осужденный направлял платежные документы через банковское приложение, однако фактически средств на счёте не было. К примеру, мошенник забронировал номера и поселился с друзьями в отеле на несколько суток, заказывая еду, напитки. Путем обмана и злоупотребления доверием работников отеля он предоставил вышеуказанные платежные поручения. В результате его преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 4,4 млн тенге.

В суде подсудимый свою вину признал полностью и пояснил, что на мошенничество он пошёл ради впечатления и популярности в социальных сетях, где публиковал фото, выдавая себя за успешного предпринимателя. Общая сумма ущерба составила более 8 млн тенге.

«Подсудимый осужден к 3 годам лишения свободы. Причиненный материальный ущерб взыскан. Приговор не вступил в законную силу», – уточнили в надзорном органе.

Сотрудники прокуратуры рекомендуют своевременно проверять достоверность предоставляемых подтверждающих документов об оплате.