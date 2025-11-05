В заливе Орхус подводные археологи нашли затопленное поселение возрастом 4,5–8,5 тыс. лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euro-pulse.ru

Фото: euro-pulse.ru

Работать пришлось специальными подводными «пылесосами», чтобы бережно поднять на поверхность находки: кости животных, каменные орудия, наконечники стрел и рыболовные приспособления.

Поселение ушло под воду из‑за быстрого подъёма моря после ледникового периода. Хорошая сохранность органических материалов — от древесины до орехов — раскрывает и быт, и способы адаптации людей к изменениям окружающей среды.

В рамках международного проекта исследователи составляют карты таких затопленных ландшафтов и ищут утраченные поселения эпохи мезолита.

Эти данные важны и сегодня они показывают, как люди прошлого приспосабливались к меняющимся береговым линиям, и подсказывают решения для нашего мира, который снова сталкивается с повышением уровня моря.