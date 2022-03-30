Проверка назначена по факту аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ в Акмолинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

По фактам аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначил внеплановую проверку. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

«О выявленных нарушениях и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

В настоящее время на Степногорской ТЭЦ в работе находятся 4 котла и 3 турбины.

Генерация станции – 64 МВт, температурный режим тепловых сетей соблюдается», – отметили в ведомстве.