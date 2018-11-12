Аварийная посадка самолета Air Astana в Португалии попала на видео

Португальская газета Jornal de Noticias опубликовала видео, на котором запечатлено, как самолет авиакомпании Air Astana пытается приземлиться в аэропорту города Бежа, расположенном в 180 километрах от столицы Португалии, передает Тengrinews.kz.
Как сообщает издание, Embraer 190 смог сделать это лишь с третьей попытки. Также отмечается, что перед тем, как аварийно сесть, лайнер вырабатывал топливо.
ЧП с самолетом казахстанской авиакомпании произошло 11 ноября. Воздушное судно выполняло перегоночный рейс KC1388 из авиационно-технического центра Португалии в Казахстан.
Самолет подал сигнал бедствия, после чего два истребителя португальских ВВС вылетели с базы в Монте-Реал для сопровождения.
"Два F16 смогли безопасно приземлить в аэропорту Бежа Embraer, у которого оказались повреждены навигационные приборы. Еще два F16 находились в состоянии готовности, так же как и ВМФ в случае приводнения в море", – написал в Twitter министр обороны страны Жоао Кравинью.
На борту Embraer 190 было шестеро членов экипажа. Им понадобилась медицинская помощь. Двое были отправлены в больницу, пишут местные СМИ.
