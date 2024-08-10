Августовское ЕНТ началось в Казахстане

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Сегодня стартовало августовское ЕНТ. На участие в тестировании было принято более 21 тыс. заявлений, сообщает Миннауки и высшего образования.

Около 66% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, 34% – на русском, 69 человек – на английском языке.

В первый день проведения ЕНТ экзамен сдают 5,7 тыс. человек.

Августовское ЕНТ проводится для того, чтобы у абитуриентов, не набравших установленный пороговый балл с несоответствующими комбинациями профильных предметов с аннулированными результатами ЕНТ была возможность повторно пройти тестирование и поступить в вуз на платной основе. При регистрации тестируемые сами выбрали пункт, дату и время проведения экзамена.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом прием осуществляется приемными комиссиями вузов.

Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам ЕНТ-2024 с несоответствующими комбинациями профильных предметов с аннулированными результатами ЕНТ предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе. Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2025 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.