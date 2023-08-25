Как прошло августовское совещание работников образования в Казахстане

Сегодня состоялось пленарное заседание Республиканского августовского совещания работников образования с участием заместителя премьер-министра – министра труда и социальной защиты населения Казахстана Тамары Дуйсеновой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

В этом году республиканское августовское совещание прошло в новом формате. Все 20 регионов были поделены на тематические направления.

В первый день более 12 тысяч педагогов-практиков, экспертов, специалистов в области образования и психологии обсуждали самые актуальные вопросы дошкольного, среднего, технического и профессионального, дополнительного, инклюзивного образования, охраны прав детей и обеспечения качества в сфере образования.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравления участникам республиканского августовского совещания. Поздравления президента зачитала вице-премьер Тамара Дуйсенова.

«От всей души поздравляю вас с началом республиканского августовского совещания работников образования. В преддверии нового учебного года стало доброй традицией объединять педагогов и проводить коллегиальное совещание по вопросам образования, воспитания подрастающего поколения. Это важный старт, который будет влиять на будущее нашей страны. Качественное образование – залог конкурентоспособной, цивилизованной страны. Несомненно, все достижения в истории человечества – это плоды учений и науки. Только воспитывая грамотное поколение, мы можем сформировать новое качество нации», – говорится в поздравительной речи президента.

Министр просвещения Гани Бейсембаев отметил, что на сегодня автоматизируется процесс аттестации учителей на базе национальной платформы, также исключено тестирование по педагогике и методике преподавания.

По поручению главы государства разрабатывается проект «1000 лидеров изменений в образовании». Для привлечения профессионалов дошкольного воспитания и обучения с сентября текущего года зарплата воспитателей повысится на 30%

Продолжается работа по дальнейшему совершенствованию содержания среднего образования. Впервые начата работа по поддержке сельских и малокомплектных школ. В рамках реализации поручений главы государства ведется работа по развитию инфраструктуры. Уже в этом году для сокращения 12 аварийных и 29 трехсменных школ будут построены 154 школы на 132 тысячи мест. В следующем году в рамках проекта «Комфортная школа» будут введены еще 217 школ на 461 тысячу ученических мест.

Министерством совместно с акиматами заключены дорожные карты по развитию образования в регионах. Они включают мероприятия по развитию всех направлений системы, в том числе творческого и интеллектуального потенциала детей, противодействию коррупции в организациях образования.

По поручению главы государства начата реализация проекта «Балалар кітапханасы», в рамках которого планируется пополнить фонд школьных библиотек лучшими произведениями отечественной и мировой литературы.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детей. Для обеспечения безопасности 90% организаций образования подключены к ЦОУ, обеспечены лицензированной охраной, оснащены тревожными кнопками. Одной из важных мер в новом учебном году будет обеспечение около 1,5 млн учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.

Подписаны соглашения с 500 предприятиями по реализации шефства над колледжами. Кроме того, с 1 сентября стипендия студентов колледжей повысится на 50%, с доведением в следующем году до 100%.

По итогам совещания вице-премьер Тамара Дуйсенова поручила акимам областей разработать дорожные карты по развитию инфраструктуры и взять на личный контроль вопрос обеспечения безопасности детей. Министерству просвещения необходимо провести работу по снижению дефицита кадров. Акимам областей поручено выделить средства на повышение квалификации учителей, решить вопрос материально-технической базы школ, назначать руководителями организаций подготовленных специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, навыки и умение работать с коллективом и детьми.

«Акимам и региональным управлениям образования нужно завершить подготовку школ к новому учебному году, заключить договора с национальным координатором и организовать проведение Национальной системы оценки качества образования», – заключила Тамара Дуйсенова.

Касательно продолжительности учебного года вице-премьер отметила, что для внедрения нововведений требуется тщательная подготовка, поэтому 2023-2024 учебный год завершится 25 мая.