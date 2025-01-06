Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана

Казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком «За сотрудничество»
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Республики Казахстан, принявших участие в аварийно-спасательной операции в связи с крушением 25 декабря 2024 года недалеко от Международного аэропорта Актау самолета ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс по маршруту Баку – Грозный. Информацию об этом распространило МЧС Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz
По информации АЗЕРТАДЖ, согласно соответствующему приказу за подписью министра нижеуказанные казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком «За сотрудничество»:
- Сейталин Азамат Серикович;
- Аминов Тимур Владимирович;
- Айдаров Кани Манапович;
- Караев Саясат Мусаевич;
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
- Кулханов Азымбек Шиндаулетович;
- Кузембаев Ербол Ахметович;
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
- Нугуманов Ардак Койшибекович;
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.
Накануне в Мангистауской области десяти спасателям ДЧС вручили госнаграды за проявленный профессионализм, мужество и самоотверженность при ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау. В соответствии с указом президента РК Касым-Жомарта Токаева, аким области Нурдаулет Килыбай вручил награды участникам операции.