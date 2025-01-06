Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана

Международное сотрудничество
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Казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком «За сотрудничество»

Фото: пресс-служба МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Республики Казахстан, принявших участие в аварийно-спасательной операции в связи с крушением 25 декабря 2024 года недалеко от Международного аэропорта Актау самолета ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс по маршруту Баку – Грозный. Информацию об этом распространило МЧС Азербайджана, сообщает Kazpravda.kz

По информации АЗЕРТАДЖ, согласно соответствующему приказу за подписью министра нижеуказанные казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком «За сотрудничество»:

- Сейталин Азамат Серикович;

- Аминов Тимур Владимирович;

- Айдаров Кани Манапович;

- Караев Саясат Мусаевич;

- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;

- Кулханов Азымбек Шиндаулетович;

- Кузембаев Ербол Ахметович;

- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;

- Нугуманов Ардак Койшибекович;

- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.

Накануне в Мангистауской области десяти спасателям ДЧС вручили госнаграды за проявленный профессионализм, мужество и самоотверженность при ликвидации последствий авиакатастрофы в Актау. В соответствии с указом президента РК Касым-Жомарта Токаева, аким области Нурдаулет Килыбай вручил награды участникам операции.

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Авиакатастрофа в Актау: Азербайджан наградил группу сотрудников МЧС Казахстана
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