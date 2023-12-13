Бюджетно летать из Туркестана в Абу-Даби смогут казахстанцы

Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi начинает полеты в Туркестан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации Минтранспорта РК

Фото: travel.tochka.net

С 16 января следующего года авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi запускает регулярные рейсы по маршруту Туркестан – Абу-Даби.

«Планируется, что полеты будут выполняться с частотой 3 рейса в неделю на воздушных судах Airbus A321. Запуск рейсов по новому авиамаршруту предоставит жителям Туркестана возможность для дальнейших перелетов по другим направлениям транзитом через Абу-Даби», — пояснили в комитете гражданской авиации.

В ведомстве добавили, что открытие нового международного авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ.