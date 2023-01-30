"Авто на дровах" задержали в Алматы

В разные годы он работал в коммерческих компаниях на руководящих должностях.

Фото: polisia.kz

В Алматы в очередной раз задержали "авто на дровах", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Транспортным средством традиционно управлял мужчина 1955 года рождения, отметили в полиции.

"В рамках проверочных мероприятий, направленных на установление водителя транспортного средства, который нарушил правила эксплуатации ТС, приняты меры, в соответствии с административным законодательством Республики Казахстан. Собран материал административного производства по ч.7 ст. 590 КоАП РК "Управление ТС, переоборудованным без соответствующего разрешения". Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку", - говорится в сообщении.

"Если быть точнее, на этот раз "предприимчивый" автолюбитель посреди салона смастерил печь с открытым огнем, с обеих сторон разместил газовые баллоны. Понятно, что эксплуатировать такой транспорт – угроза, прежде всего, для его владельца, пассажиров и для других участников дорожного движения", – рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.